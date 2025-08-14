Пакистан создал ракетные войска, которые повысят боевые возможности вооруженных сил в войне без использования оружия массового поражения.

Об этом заявил премьер-министр исламской республики Шахбаз Шариф.

«Ракетные войска будут оснащены новейшими вооружениями, они станут важной вехой в укреплении боеспособности армии», — цитирует агентство Reuters выступление главы правительства на церемонии в Исламабаде.

Как заявил агентству источник в армии Пакистана, командование ракетными войсками будет осуществлять их развертывание и применение в военных конфликтах, в которых не используется ядерное оружие.

«Очевидно, новые войска предназначены для боевых действий против Индии», — добавил собеседник Reuters.