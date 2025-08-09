Резкие заявления Владимира Зеленского об отказе от обмена территориями с Россией могут вызвать гнев американского лидера, пишет New York Times.

Зеленский в субботу категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение с Россией может включать «некоторый обмен территориями».

Издание отмечает, что «прямолинейный отказ Зеленского всего через несколько часов после высказываний Трампа может разозлить президента США, который сделал мирное соглашение между Украиной и Россией одной из своих фирменных внешнеполитических целей. В прошлом Трамп уже критиковал Украину за, как он выражался, «упрямые» требования и «неготовность к миру».

Конфликт позиций обострился после того, как Трамп в пятницу подтвердил встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске, где, вероятно, и будет обсуждаться план земельного обмена.

«Мы кое-что вернем, и мы кое-что поменяем, — заявил Трамп в Белом доме. — Будет некоторый обмен территориями на благо обеих сторон».