Басманный суд Москвы заочно арестовал руководителя азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Об этом информирует портал Е1.ru.

«Главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински заочно арестовал Басманный суд Москвы», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что это случилось после того, как его объявили в розыск. Некоторое время Шыхлински находился на территории азербайджанского посольства в Москве, куда российским силовикам запрещен доступ. После переговоров он вышел, сдался органам и был доставлен в Екатеринбург, где принял участие в следственных действиях и был помещен в СИЗО.

По предварительным данным, его обвиняют в причастности к покушению на убийство Фехруза Ширинова, а также в насилии над представителем власти.

Сейчас Шыхлински находится в СИЗО-1 Екатеринбурга.

Адвокат Шахина Шыхлински заявил, что его подзащитный настаивает на своей невиновности и намерен обжаловать решение об аресте.