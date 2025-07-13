10–11 июля делегация Азербайджана во главе с заместителем министра иностранных дел Ялчыном Рафиевым приняла участие в IV Конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Риме.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, в нынешней конференции приняли участие представители 56 государств, 27 международных организаций и финансовых институтов, а также 120 компаний.

В своём выступлении Ялчын Рафиев отметил, что война в Украине нанесла серьёзный ущерб миру и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что с первых дней конфликта Азербайджан последовательно выступал за дипломатическое урегулирование на основе норм и принципов международного права, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Было выражено сожаление по поводу тяжёлых гуманитарных последствий продолжающегося кризиса. Вниманию участников было доведено, что Азербайджан стал одной из первых стран, оказавших гуманитарную помощь Украине — в том числе медикаментами, продуктами питания, электрооборудованием и другими средствами на общую сумму 42 миллиона долларов США.

Особое внимание было уделено программе медицинской и социально-психологической реабилитации для украинских детей, пострадавших от войны. Было отмечено, что с момента проведения предыдущей конференции число детей, прошедших реабилитацию в Азербайджане, удвоилось и достигло 330 человек.

Ялчын Рафиев также напомнил, что Азербайджан, как страна, сталкивающаяся с угрозой мин на освобождённых территориях, поддерживает укрепление солидарности с другими странами, пострадавшими от минной опасности. В этом контексте он сообщил, что Азербайджан оказывает помощь Украине в области разминирования и в ближайшее время через ANAMA предоставит соответствующее оборудование и обучение.

Была отмечена поддержка Азербайджана в восстановлении инфраструктуры Украины. В частности, завершены работы по реконструкции школы, городской поликлиники и парка в городе Ирпень, а также финансируется восстановление парка и детского убежища в Киеве. Кроме того, продолжаются строительные работы по возведению четырёх социальных объектов в Ирпене.

Замглавы МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку и впредь будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине на двусторонней основе.