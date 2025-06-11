Сербия готова помочь с восстановлением украинских городов. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

На саммите в Одессе президент Сербии заявил, что страна может взять на себя восстановление одного-двух украинских городов или региона, чтобы четко продемонстрировать поддержку украинцам.

«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два города или один небольшой регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень заметным для людей в Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан», — отметил Вучич.