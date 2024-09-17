НПО Азербайджана направили письмо главам структур США и ЕС по контролю санкций против России

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Азербайджанские неправительственные организации (НПО) обратились с открытым письмом к руководителям основных институтов, ответственных за мониторинг реализации санкций против России в США и Евросоюзе. Письмо подписали 10 глав НПО.

Письмо было направлено главе Секретариата Казначейства США Джанет Йеллен, руководителю Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США Алану Эстевесу, министру юстиции США Б. Гарланду, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю и президенту Совета ЕС Шарлю Мишелю.

НПО выражают серьезную обеспокоенность тем, что Республика Армения способствует уклонению России от международных санкций, введенных в связи с войной в Украине. В обращении подчеркивается, что введенные западными странами санкции направлены на привлечение России к ответственности и предотвращение гуманитарного кризиса. Однако власти Армении нарушают международное право, углубляя гуманитарный кризис в Украине и помогая России обходить санкции.

Особое внимание уделяется тому, что с начала войны между Россией и Украиной в 2022 году внешнеторговый оборот Армении с Россией значительно возрос. В 2022 году товарооборот увеличился на 93,4% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году — еще на 45,7%. Прогнозируется, что в 2024 году этот оборот достигнет 14-16 миллиардов долларов. Экспорт товаров из Армении в Россию включает продукцию, которая не производится на территории Армении, а доля России в общем экспорте Армении возросла с 27% до 44%.

НПО отмечают, что Армения импортирует товары из ряда стран Евросоюза и других регионов, которые затем реэкспортируются в Россию. В 2023 году, например, экспорт ядерных реакторов и других промышленных товаров из Армении в Россию вырос в разы. Несмотря на введенные санкции, многие страны ЕС продолжают внешнеторговые операции с Россией через Армению, что вызывает тревогу у азербайджанских НПО.

В письме содержатся призывы к правительствам США и Евросоюза предпринять следующие шаги:

– Увеличить контроль над торговыми операциями Армении, особенно в отношении товаров, которые могут использоваться в войне.

– Обеспечить строгое соблюдение санкций и ввести дополнительные меры против стран, помогающих обходить санкции.

– Усилить дипломатическое давление на Армению, напоминая ей о международных обязательствах.

НПО считают, что действия Армении подрывают международные усилия по восстановлению мира в Украине и требуют решительных мер со стороны мирового сообщества.