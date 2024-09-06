Конор Макгрегор объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Ирландии

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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Ирландии. Атлет назвал собственную кандидатуру «единственным логичным выбором». Соответствующий пост появился в соцсетях «Ноториуса».

«Как президент я буду наделен властью как созывать нижнюю палату парламента, так и распускать ее. Я уже говорил, что мне нужны ответы на все вопросы, которые ирландский народ жаждет получить от этих грабителей простых рабочих людей, этих разрушителей малого бизнеса и семейных ценностей. Шарлатаны, занимающие высокие посты, будут призваны к ответу», – отметил Макгрегор.

Экс-чемпион UFC также заявил, что «Ирландии нужен активный президент от народа».