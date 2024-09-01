COP29: Азербайджан будет настаивать на перемирии в «горячих точках»

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Азербайджан в рамках своего председательства в COP29 намерен призвать мировое сообщество к усилиям по установлению перемирия в регионах, где продолжаются вооруженные конфликты.

Об этом заявил заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на панельной дискуссии «COP29 и зеленые горизонты: управление изменением климата».

Солтанов отметил важность межрегионального сотрудничества в борьбе с изменением климата и предотвращении нежелательных сценариев в мире.

Он напомнил, что будучи принимающей страной глобальной климатической конференции, Азербайджан выдвинул 14 инициатив, три из которых связаны с финансовыми вопросами, еще несколько касаются энергетических вопросов.

«Кроме того, у нас есть некая идея о «перемирии СОР». Мы выступим с призывом об усилиях по установлению перемирия в регионах, где продолжаются вооруженные конфликты. Перемирие, даже если оно длится всего час, очень важно. Ведь боевые действия приводят к выбросам в атмосферу в крупных объемах», – приводит «Репорт» его слова.