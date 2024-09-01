COP29: Азербайджан будет настаивать на перемирии в «горячих точках» |
Обнародованы новые кадры АТО в Карабахе (видео) |
Исторические выборы в Милли Меджлис. Хроника (фото, видео) |
Гаджиев призвал ввести ограничения к армии Армении |
В России отрицают стремление атаковать страны НАТО |
Первые кадры с места крушения вертолета на Камчатке, выживших нет (видео) |
Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета |
Эксперт: Азербайджан пресечет цветную революцию и беспорядки, инициируемые ЕС и США |
Алиевы проголосовали на выборах (фото, видео) |
Главное COP29

COP29: Азербайджан будет настаивать на перемирии в «горячих точках»

COP29: Азербайджан будет настаивать на перемирии в "горячих точках"

Азербайджан в рамках своего председательства в COP29 намерен призвать мировое сообщество к усилиям по установлению перемирия в регионах, где продолжаются вооруженные конфликты.

Об этом заявил заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов на панельной дискуссии «COP29 и зеленые горизонты: управление изменением климата».

Солтанов отметил важность межрегионального сотрудничества в борьбе с изменением климата и предотвращении нежелательных сценариев в мире.

Он напомнил, что будучи принимающей страной глобальной климатической конференции, Азербайджан выдвинул 14 инициатив, три из которых связаны с финансовыми вопросами, еще несколько касаются энергетических вопросов.

«Кроме того, у нас есть некая идея о «перемирии СОР». Мы выступим с призывом об усилиях по установлению перемирия в регионах, где продолжаются вооруженные конфликты. Перемирие, даже если оно длится всего час, очень важно. Ведь боевые действия приводят к выбросам в атмосферу в крупных объемах», – приводит «Репорт» его слова.

Теги:
Из этой рубрики
COP29: Азербайджан будет настаивать на перемирии в "горячих точках"
COP29

COP29: Азербайджан будет настаивать на перемирии в «горячих точках»

2024/09/01, 16:40
Афганистан рвется на COP29
COP29

Афганистан рвется на COP29

2024/08/26, 20:50
Нигерия собирается сэкономить на участии в COP29 в Баку
COP29

Нигерия собирается сэкономить на участии в COP29 в Баку

2024/08/21, 18:42
На COP29 Азербайджан призовет к глобальному прекращению огня
COP29

На COP29 Азербайджан призовет к глобальному прекращению огня

2024/08/21, 13:51
В Баку в рамках подготовки к COP29 проводятся технические испытания систем ИКТ
COP29

В Баку в рамках подготовки к COP29 проводятся технические испытания систем ИКТ

2024/08/20, 20:09
Азербайджан запустил тарифный портал для участников COP29
COP29

Азербайджан запустил тарифный портал для участников COP29

2024/08/17, 11:36
Состоялось шестое заседание Оргкомитета COP29
COP29

Состоялось шестое заседание Оргкомитета COP29

2024/08/16, 20:41
Мирзиеев предложил Центральной Азии объединиться на COP29 в Баку
COP29

Мирзиеев предложил Центральной Азии объединиться на COP29 в Баку

2024/08/09, 16:52
Лондон готов поддержать Баку в продвижении "чистых" технологий
COP29

Лондон готов поддержать Баку в продвижении «чистых» технологий

2024/08/06, 18:10