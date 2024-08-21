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Президент Чехии назвал варианты окончания войны в Украине

Президент Чехии назвал варианты окончания войны в Украине

Президент Чехии Петр Павел считает, что есть несколько вариантов завершения войны России против Украины.

Как заявил Павел в подкасте PoliTalk, война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока не найдется достаточной силы, чтобы убедить обе стороны в невозможности достичь своих политических целей военным путем.

«Это может произойти в этом году, но может произойти и в следующем, а может и через много лет», – считает Павел.

При этом он не исключает, что конфликт может перейти из горячей фазы в замороженную, «которая может длиться годами».

«Я скорее считаю, что через несколько лет обе стороны поймут, что дальше идти невозможно, и переговоры состоятся. Мировые державы, в частности, не только США, но и Китай, должны внести значительный вклад в это. И подталкивать обе страны политически, экономически, дипломатически к переговорам», – добавил лидер Чехии.

При этом, как отметил Павел, большой экономической и политической силой является Евросоюз. Впрочем, он не может оказывать влияние в одиночку, поэтому ему нужен единый подход с США и всеми демократическими странами мира.

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