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Популярность Камалы Харрис в США растет

Популярность Камалы Харрис в США растет

Уровень одобрения деятельности американского вице-президента Камалы Харрис увеличился до 50%. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на результаты исследования организации Morning Consult.

«Опрос Morning Consult … выявил, что 50% одобряют деятельность Харрис, в то время как 46% относятся к ней негативно», — указано в публикации.

Уточняется, что уровень одобрения деятельности вице-президента США оказался выше, чем за весь ход предвыборной кампании у нынешнего лидера Соединённых Штатов Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа. По информации издания, работу Харрис ещё неделю назад одобряли только 43% опрошенных.

За это время среди избирателей-демократов рейтинг кандидата в президента вырос с 80 до 89%, а среди независимых избирателей — с 31 до 48%.

Согласно результатам опроса, почти половина респондентов (47%) согласились бы отдать голос за Харрис, у Трампа этот показатель чуть ниже — 46%. Доля сторонников Роберта Кеннеди-младшего сократилась до 4% по сравнению с 8% в последнем опросе.

В исследовании приняли участие 11538 зарегистрированных избирателей США, оно проходило три дня — с 26 по 28 июля.

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