В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван |
Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото) |
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению |
ОЗА обвинила Париж и Ереван в использовании Франкофонии в преступных целях |
Байрамов рассказал бельгийской коллеге о нормализации отношений с Ереваном (фото) |
Зеленский заявил о желании убить Путина |
«Неожиданно оказалось, что мы фашисты»: Германия пересматривает отношения с Грузией |
Евреев призывают покинуть Францию |
МИД Пакистана анонсировал визит Алиева и подписание соглашений |
Главное Политика

ОЗА обвинила Париж и Ереван в использовании Франкофонии в преступных целях

ОЗА обвинила Париж и Ереван в использовании Франкофонии в преступных целях

Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии для реализации своей противоправной международной политики.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Согласно информации, распространенной в СМИ, Парламентская ассамблея Международной организации Франкофонии приняла резолюцию, обвиняющую Азербайджан в «этнической чистке». Община Западного Азербайджана осуждает принятие этого предвзятого и клеветнического документа. Очевидно, что Армения и Франция продолжают использовать Международную организацию Франкофонии для реализации своей противоправной международной политики», – говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Джордж Клуни ждет от Байдена выхода из президентской гонки
Политика

Джордж Клуни ждет от Байдена выхода из президентской гонки

2024/07/10, 22:23
В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван
Политика

В ООН надеются на продуктивность нормализации отношений Баку-Ереван

2024/07/10, 21:53
Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото)
Политика

Байрамов, Мирзоян и Блинкен договорились о продолжении встреч (обновлено, фото)

2024/07/10, 20:36
Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению
Политика

Блинкен: Азербайджан и Армения близки к мирному соглашению

2024/07/10, 20:12
ОЗА обвинила Париж и Ереван в использовании Франкофонии в преступных целях
Политика

ОЗА обвинила Париж и Ереван в использовании Франкофонии в преступных целях

2024/07/10, 20:02
В России ждут от Ирана предложений по посредничеству с Украиной
Политика

В России ждут от Ирана предложений по посредничеству с Украиной

2024/07/10, 19:38
Заместитель Блинкена посетит Грузию и Армению
Политика

Заместитель Блинкена посетит Грузию и Армению

2024/07/10, 19:06
Начался визит Гафаровой в Санкт-Петербург
Политика

Начался визит Гафаровой в Санкт-Петербург

2024/07/10, 18:40
Орбан привел мнения Путина и Си о начале переговоров между Москвой и Киевом
Политика

Орбан привел мнения Путина и Си о начале переговоров между Москвой и Киевом

2024/07/10, 18:17