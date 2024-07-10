ОЗА обвинила Париж и Ереван в использовании Франкофонии в преступных целях

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Армения и Франция используют Международную организацию Франкофонии для реализации своей противоправной международной политики.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Согласно информации, распространенной в СМИ, Парламентская ассамблея Международной организации Франкофонии приняла резолюцию, обвиняющую Азербайджан в «этнической чистке». Община Западного Азербайджана осуждает принятие этого предвзятого и клеветнического документа. Очевидно, что Армения и Франция продолжают использовать Международную организацию Франкофонии для реализации своей противоправной международной политики», – говорится в заявлении.