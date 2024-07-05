Ле Пен анонсировала антиукраинские решения в случае победы на выборах

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Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах премьер-министр от ее правой оппозиционной партии заблокирует отправку французских войск в Украину.

«Если Эмманюэль Макрон захочет направить войска на Украину, а премьер-министр будет против этого, то войска туда отправлены не будут, – заявила она в интервью телеканалу CNN. – Последнее слово за премьер-министром».

Как отметила Ле Пен, глава правительства от «Национального объединения» не допустит также применения Киевом французского дальнобойного оружия для ударов по территории России.