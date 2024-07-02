Ле Пен обвинила Макрона в подготовке «административного переворота»

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Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит «административный переворот» в государственных структурах, осуществляя перестановки в последний момент, чтобы не дать будущему премьеру от оппозиции управлять страной.

Такое мнение высказала лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радио France Inter.

«Когда я читаю о том, что президент готовится уже завтра, то есть за четыре дня до второго тура выборов, назначить нового начальника национальной полиции, хотя он должен был остаться до конца Олимпийских игр, а также директора Национальной жандармерии, десятки префектов и множество людей, чьей целью будет помешать Жордану Барделла управлять страной так, как он этого пожелает, я считаю, что это является формой административного государственного переворота», – сказала Ле Пен.

Политик выразила надежду на то, что подобная информация является лишь слухами, однако отметила, что еще перед первым туром выборов, в прошлую среду «было сделано гораздо больше назначений, чем во время обычных заседаний совета министров». «Если распускаешь парламент, говоря при этом, что он не должен привести к власти твоих оппонентов, то тогда вообще не нужно распускать парламент», – заключила Ле Пен.