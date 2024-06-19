Белый дом отменил встречу высокого уровня с израильскими официальными лицами

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Белый дом отменил встречу высокого уровня с Израилем из-за высказываний премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об отказе США поставлять оружие. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, «некоторые израильские официальные лица уже направлялись в Вашингтон», когда было принято решение об отмене. «Это решение ясно дает понять, что подобные трюки имеют последствия», – приводит портал слова одного из своих источников. Axios также указывает, что, по информации другого источника, встреча была отложена «из-за проблем с расписанием».

Отмечается, что в опубликованном на странице в соцсети X видео Нетаньяху назвал отказ Вашингтона в последние месяцы поставить Израилю оружие и боеприпасы немыслимым.

Президент Джо Байден заявил 8 мая в интервью телеканалу CNN, что Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю в случае проведения им крупной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. В тот же день американский министр обороны Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи еврейскому государству в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на время прекращены поставки авиабомб большой мощности.

10 мая Белый дом пояснил, что речь идет о паузе, а не о прекращении поставок снарядов. Как уточнил Госдепартамент, хотя приостановлена передача Израилю лишь одной партии боеприпасов, пересматриваются и другие военные поставки.

В ходе назначенной на четверг встречи стороны планировали обсудить иранскую ядерную программу.