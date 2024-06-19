Более 550 паломников погибли в Мекке во время хаджа |
Пашинян позвонил Эрдогану |
Израиль официально утвердил планы атаки на Ливан |
Байден стал дразнить журналистов (видео) |
Азербайджан существенно нарастил свою долю в поставках газа в ЕС |
СМИ: Марк Рютте возглавит НАТО |
Во Франции требуют ввести войска в Армению |
В России задумались над уточнением ядерной доктрины |
Жесткое заявление Минобороны о передаче Францией Армении артустановок Caesar |
Главное Мир

Белый дом отменил встречу высокого уровня с израильскими официальными лицами

Белый дом отменил встречу высокого уровня с израильскими официальными лицами

Белый дом отменил встречу высокого уровня с Израилем из-за высказываний премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об отказе США поставлять оружие. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, «некоторые израильские официальные лица уже направлялись в Вашингтон», когда было принято решение об отмене. «Это решение ясно дает понять, что подобные трюки имеют последствия», – приводит портал слова одного из своих источников. Axios также указывает, что, по информации другого источника, встреча была отложена «из-за проблем с расписанием».

Отмечается, что в опубликованном на странице в соцсети X видео Нетаньяху назвал отказ Вашингтона в последние месяцы поставить Израилю оружие и боеприпасы немыслимым.

Президент Джо Байден заявил 8 мая в интервью телеканалу CNN, что Соединенные Штаты остановят поставки оружия Израилю в случае проведения им крупной военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа. В тот же день американский министр обороны Ллойд Остин пояснил, что Вашингтон пересматривает некоторые виды краткосрочной военной помощи еврейскому государству в связи с ситуацией вокруг Рафаха. Из его высказываний следовало, что на время прекращены поставки авиабомб большой мощности.

10 мая Белый дом пояснил, что речь идет о паузе, а не о прекращении поставок снарядов. Как уточнил Госдепартамент, хотя приостановлена передача Израилю лишь одной партии боеприпасов, пересматриваются и другие военные поставки.

В ходе назначенной на четверг встречи стороны планировали обсудить иранскую ядерную программу.

Теги:
Из этой рубрики
Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и чайный сервис (видео) 
Мир

Путин подарил Ким Чен Ыну новый Aurus и чайный сервис (видео) 

2024/06/19, 13:23
Американский штат Канзас выдвинул «коронавирусное» обвинение против компании Pfizer
Мир

Американский штат Канзас выдвинул «коронавирусное» обвинение против компании Pfizer

2024/06/19, 13:10
Миннацобороны Польши: Польский военнослужащий не стрелял в мигрантку
Мир

Миннацобороны Польши: Польский военнослужащий не стрелял в мигрантку

2024/06/19, 12:58
Специальные воздушные коридоры для беспилотников в Турции
Мир

Специальные воздушные коридоры для беспилотников в Турции

2024/06/19, 12:35
Глава WADA рассказал о лицемерии антидопингового сообщества США
Мир

Глава WADA рассказал о лицемерии антидопингового сообщества США

2024/06/19, 12:23
Путин предложил Ким Чен Ыну фундаментальный документ
Мир

Путин предложил Ким Чен Ыну фундаментальный документ

2024/06/19, 11:34
В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde
Мир

В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde

2024/06/19, 11:23
В России осудили американского военнослужащего
Мир

В России осудили американского военнослужащего

2024/06/19, 11:11
Белый дом отменил встречу высокого уровня с израильскими официальными лицами
Мир

Белый дом отменил встречу высокого уровня с израильскими официальными лицами

2024/06/19, 10:59