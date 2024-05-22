Йетирмишли анонсировал открытие первой сейсмостанции в Шуше

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Первая сейсмическая станция в Шуше будет запущена в сентябре этого года, она будет установлена в скважине на глубине 100 метров.

Об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Йетирмишли на конференции «Устойчивость финансовой системы к катастрофическим рискам» в Баку.

Он отметил, что проект будет реализован при поддержке Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

«Оборудование уже доставлено на территорию, остаются только технические работы. Первая сейсмическая станция начнет работать в Шуше в сентябре этого года», – сказал Йетирмишли.