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Сильный подземный толчок на юге страны, разрушений и жертв нет (обновлено)

Сильный подземный толчок на юге страны, разрушений и жертв нет (обновлено)

19:02 В эпицентре землетрясение ощущалось силой в 6 баллов, в Лянкяранском, Лерикском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Астаринском, Нефтчалинском, Масаллинском, Билясуварском, Саатлинском, Сальянском, Бейлаганском, Имишлинском, Физулинском и других районах – от 3 до 5,3 балла.

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18:28 В Сети публикуют кадры землетрясения.

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18:17 Сообщений о каких-либо разрушениях или человеческих жертвах в результате землетрясения не поступало, сообщили в МЧС Азербайджана.

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17:44 На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом говорится в сообщении Бюро исследований землетрясений.

Подземные толчки зафиксированы в 17:23 по местному времени на глубине 18 км в зоне Талышских гор в южном регионе страны.

При этом данное землетрясение ощущалось в Сюникской области Армении, сообщила Спасательная служба МВД Армении.

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