Россия начала строительство разведывательных баз на Курилах

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Россия, возводя сети разведывательных баз на Курильских островах, посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине.

Об этом сообщил профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун, его слова передает газета South China Morning Post (SCMP).

«Москва намерена показать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, есть издержки, и они не в интересах Токио», — заявил он.

Отмечается, что установленное на Курилах оборудование позволит отслеживать военную активность Японии и размещенных на японских базах военных США.