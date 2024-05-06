Высота волн на Каспии составила 3,4 метра

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По данным на 18:00 6 мая, в Гедабее, Губе, Шеки, Гахе, Имишли, Билясуваре, Нефтчале, Сабирабаде, Джафархане, Астаре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране прошел дождь, в Шахдаге – небольшой снег.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, усилившийся до 17 метров в секунду.

По данным гидрометеорологической станции «Нефтяные камни», высота волн на Каспии составляет 3,4 метра.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 15 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике – 9 градусов, в Аранских районах – 22 градуса, в горных районах – 13 градусов тепла.