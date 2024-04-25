Макрон забил гол с пенальти (видео)

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Эмманюэль Макрон поиграл в футбол с легендарными игроками в благотворительном поединке. Выставочный матч состоялся накануне, 24 апреля, на поле в Плезире.

Президент Франции отыграл все 90 минут встречи и даже забил гол, реализовав пенальти. В итоге команда Варьете, за которую играл глава государства, одержала победу со счетом 5:3 над командой медицинских работников, тренером которой был Арсен Венгер.

Кроме того, в матче приняли участие такие звезды футбола прошлого, как Дидье Дрогба, Дидье Дешам, Лоран Блан, Эден Азар, Кристиан Карамбе, Йенс Леманн, Эммануэль Адебайор и Самюэль Это’О.

Собранные средства от матча будут направлены в предоставляющий помощь детским больницам благотворительный фонд супруги французского лидера Брижит Макрон.