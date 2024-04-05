Гагаузия намерена выйти из состава Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией

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Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинев решит начать путь к объединению с Румынией.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава автономии Евгения Гуцул, комментируя высказывание премьер-министр Румынии Марчела Чолаку о том, что в Молдавии живут румыны.

«Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат нас и присоединятся к нам», – написала Гуцул.

«Гагаузию не просто так называют якорем независимости Молдовы. Мы настоящие патриоты Республики Молдова и будем продолжать отстаивать ее суверенитет наряду с полномочиями и правами нашего региона», – написала она.