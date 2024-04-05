Посол Израиля организовал ифтар для азербайджанских выпускников израильских вузов

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Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик провел ифтар для азербайджанских выпускников, получивших образование в Израиле, и членов Общественного объединения «Азербайджано-израильская сеть студентов и выпускников» (AIA).

Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

«Рад был пообщаться с азербайджанскими выпускниками израильских вузов и членами AIA за ифтаром. Наша беседа об укреплении связей между нашими сообществами посредством образования была по-настоящему познавательной. Благодарен за возможность укрепить связи между Азербайджаном и Израилем», – говорится в публикации посла.