В Израиле накаляется обстановка по вопросу призыва на военную службу ультраортодоксов

111 Просмотров

В правящей коалиции Израиля зреет раскол по вопросу призыва на военную службу ультраортодоксальных евреев, которые традиционно были освобождены от такой повинности, пишет РБК со ссылкой на The New York Times.

Расхождение во взглядах среди членов кабинета премьера Биньямина Нетаньяху стало самой серьезной угрозой для него со времен начала войны с ХАМАС.

Этот вопрос вышел на первый план в четверг вечером, когда правительство объявило, что коалиция не согласовала продление льготы до 1 апреля, когда истечет нынешняя льгота. Из-за этого Верховный суд поручил правительству, как только истечет крайний срок, приостановить специальные образовательные субсидии, которые поддерживают студентов семинарии, если эти студенты не ответили на повестки.

Коалиция представляет собой громоздкий шестипартийный альянс правых сил, куда входят светские и ультраортодоксальные депутаты. Среди них нет единой позиции, должно ли государство в условиях войны разрешать молодым ультраортодоксальным мужчинам продолжать учиться в религиозных семинариях вместо службы в армии, как это делает большинство других израильтян. Если эта привилегия будет отменена, ультраортодоксы грозят выйти из коалиции, если же изменений не произойдет, выйдут светские депутаты. В случае распада коалиции пройдут новые выборы, на которых, согласно опросам, Нетаньяху не победит.

Ультраордоксы получили освобождение от армейской службы еще в 1948 году, когда был основан Израиль. Но с тех пор, на фоне роста доли этой категории (с 5 до 13%) среди всех израильтян, росло и недовольство подобными привилегиями. Эта проблема вышла на первый план 28 марта, когда правительству не удалось согласовать очередное продление льготы. После этого Верховный суд поручил правительству приостановить выделение специальных субсидий, предназначенных студентам семинарий, которые отказались служить в армии.