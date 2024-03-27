Патриарх Кирилл: Русского национализма не существует

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Россияне «вправе требовать» от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям, а также знания русского языка. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Многие считают угрозой миграцию, но угроза заключается не просто в миграции, а в нежелании части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать. Вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения, понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза. Мы, вместе с тем, имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования – знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям», – сказал патриарх на внеочередном съезде Всемирного Русского народного собора.

Комментируя события в «Крокус сити холле», он отметил, что «русского национализма не существует в природе», и никого не стоит им пугать.

«Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но поговорить о важности и о Роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны – я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться», – сказал патриарх Кирилл.