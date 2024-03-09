Дамир Мухетдинов: В Европе не наказывают людей, сжигающих священный Коран

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Хотя международные организации и институты принимают решения, осуждающие исламофобию, к сожалению, эту ситуацию невозможно предотвратить.

Об этом сказал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов на промежуточной сессии на тему «Умышленные акты разрушения и осквернения исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах», проходящей в рамках международной конференции по борьбе с исламофобией в Баку.

Д.Мухетдинов отметил, что Совет по правам человека ООН принял резолюцию, осуждающую умышленное оскорбление священного Корана. «Однако в Европе не наказывают людей, сжигающих священный Коран. Несомненно, эти примеры являются ярчайшим показателем двойных стандартов. Потому что законодательство западных стран, основанное на принципах либеральной демократии, не позволяет предотвращать данные действия», – подчеркнул Д.Мухетдинов.