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Глава Совета: Сожжение «Корана» – это шаг против свободы вероисповедания и религии

Глава Совета: Сожжение «Корана» - это шаг против свободы вероисповедания и религии

Сожжение книги «Коран» – это шаг против свободы вероисповедания, свободы вероисповедания».

Об этом заявил Президент Центрального совета мусульман Германии Айман Мазйек во время панельной дискуссии на международной научной конференции «Защита разногообразия: борьба с исламофобией в 2024 году».

Он сказал, что представляемая им организация является ассоциацией, объединяющей 19 исламских общин Германии: «Экстремистские шаги, предпринимаемые против мусульман, евреев или христиан, противоречат фундаментальным правам человека».

А.Мазйек отметил, что устранение двойных стандартов важно в борьбе с исламафобией: «Должны проводиться просветительские кампании, межконфессиональный диалог».

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