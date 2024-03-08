CОР29: 107 НПО из 30 стран выразили поддержку Баку

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Ассоциация африканских организаций здравоохранения (The Afrihealth Optonet Association (AНОА)), специализирующаяся на вопросах здоровья, окружающей среды и изменений климата и объединяющая в общей сложности 2300 НПО из 106 стран, выступила с заявлением в поддержку Азербайджана в связи с CОР29.

Как сообщает Minval, заявление подписано главой AHOA Узодинмой Адириедже. К заявлению присоединились также 107 НПО из 30 стран-членов и партнеров AHOA.

В заявлении АНОА приветствует истинную самоотверженность и лидерство, демонстрируемые Азербайджаном в глобальной деятельности по противодействию климатическим изменениям, призывает весь мир использовать историческую возможность, созданную CОР29, для борьбы с изменением климата.

В заявлении говорится:

«В преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в Азербайджане, руководство Ассоциации африканских организаций здравоохранения (The Аfrihealth Optonet Association (АНОА), ее члены и партнеры выражают искреннюю поддержку президенту СОР29 и принимающей стране – Азербайджану, который взял на себя важную задачу по направлению мирового сообщества к устойчивому и здоровому будущему.

Глубоко обеспокоенная экологическими проблемами, с которыми сталкивается наша планета, AHOA приветствует истинную самоотверженность и лидерство, демонстрируемые руководством CОР29, Азербайджаном в глобальной деятельности, связанной с климатическими изменениями. Борьба с изменением климата – дело очень ответственное. Мы переживаем критический момент, когда необходимы смелые и решительные шаги для снижения воздействия изменений климата, защиты уязвимых общин/групп населения и сохранения экосистем для будущих поколений. В этой связи AHOA с радостью отмечает большую значимость обязательства президента СОР29 и Азербайджана по продвижению диалога, сотрудничества и инноваций.

Мы считаем, что Азербайджан с его богатым культурным наследием и разнообразными природными ландшафтами является не только хранителем бесценных экологических ресурсов, но и активным защитником климата и охраны окружающей среды. Посредством таких инициатив, как «Тройка-миссия 1.5», Азербайджан продемонстрировал свою непоколебимую приверженность развитию в сфере климатической стабильности и обеспечил устойчивость успехов, достигнутых на CОР28. AHOA верит, что Азербайджан добьется убедительных консенсусных результатов в переговорах по климатических изменениям в ходе COP29.

Члены гражданского общества играют важную роль в деятельности, связанной с климатическими изменениями, выступая в качестве катализатора перемен и придавая импульс движению во имя сохранения климата. От проектов по адаптации к климатическим изменениям, возглавляемых местными общинами, до пропагандистских кампаний, проводимых молодежью в этой области, – организации гражданского общества играют важную роль в повышении осведомленности, мобилизации ресурсов и содействии переменам на всех уровнях. Как глобальная сеть и исследовательский центр, AНОА полностью убежден в способности президента СОР29 и Азербайджана содействовать важному глобальному сотрудничеству, брать на себя амбициозные обязательства и определять курс на более устойчивое и справедливое будущее для всех.

Мы солидарны с президентом CОР29, Азербайджаном и организациями гражданского общества по всему миру в их усилиях по ускорению деятельности, связанной с климатом, и построению более светлого будущего для нашей планеты. Давайте вместе будем бороться с климатическими изменениями, воспользуемся этой исторической возможностью, чтобы создать мир, в котором процветают и люди, и природа».