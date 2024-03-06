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Гагаузия надеется на Турцию

Гагаузия надеется на Турцию

Гагаузская автономия рассчитывает, что Турция повлияет на власти Молдовы и не позволит ущемлять особый правовой статус региона, заявила в интервью РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Ранее Гуцул обратилась к Турции с просьбой призвать официальный Кишинев отказаться от попыток дестабилизации в регионе и манипуляций по отношению к Гагаузской автономии.

«В сентябре прошлого года на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом я говорила о дискриминационной политике, которую ведет правящая партия и президент Молдовы по отношению к гагаузскому народу. Мы рассчитываем на то, что официальная Анкара повлияет на молдавские власти и не позволит ущемлять наш особый правовой статус» , – сказала Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

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