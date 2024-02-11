В Баку выступил пианист с мировым именем (фото)

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Всемирно известный композитор, пианист, музыкальный продюсер и креативный директор Стив Баракатт выступил в рамках своего мирового турне «Неореальность» в Центре Гейдара Алиева.

Концерт в Баку, прошедший 10 февраля, состоял из двух частей. В программу вошли композиции из последнего альбома Баракатта, а также популярные произведения прошлых лет, сообщает «Азертадж».

Музыкант родился в 1973 году в канадском городе Квебек в ливанской семье. С четырех лет начал учиться игре на фортепиано, а затем 15 лет изучал классическую музыку и джаз, которые исполняет и сегодня. Многие из его произведений были выбраны в качестве музыкальных тем для более чем 150 телевизионных шоу и международных соревнований, включая Гран-при Монако и Кубок мира ФИФА.

Стив Баракатт не только музыкант, но и посол доброй воли Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ. Он также сочинил международный гимн ЮНИСЕФ – «Колыбельную». Примечательно, что этот гимн, для которого был снят видеоролик о правах детей, звучал в космосе на орбитальной станции. Свое знаменитое произведение музыкант исполнил и на концерте в столице Азербайджана.

Делясь впечатлениями во время концерта, Стив Баракатт сказал, что впервые находится в Азербайджане и рад исполнить для поклонников его творчества полюбившиеся им произведения.

Обладатель многих наград, исполнитель, композитор и продюсер Стив Баракатт принимал участие в сотнях проектов в разных странах и сотрудничал с известными деятелями искусства, звукозаписывающими компаниями, организациями и ведущими оркестрами мира. В 2020 году он был удостоен премьер-министром Квебека звания кавалера Национального ордена Квебека.