Баку и Москва обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества |
Представитель Великобритании осудил демарш ПАСЕ против Азербайджана |
Азербайджан подарил фонду ОЗХО десятки тысяч евро |
Мустафаев и Оверчук подписали в Баку Дорожную карту |
Кулеба: Чем длиннее радиус, тем короче будет война |
Азербайджан направил более миллиарда на обслуживание госдолга |
Страны ДН благодарят президента Алиева |
Утвержден план работы по организации голосования на президентских выборах за пределами Азербайджана |
Сеидов остался на посту вице-президента ПАСЕ |
Главное Культура

В парижской церкви прошло выступление Суры Руфат (фото, видео)

В парижской церкви прошло выступление Суры Руфат (фото, видео)

14-летняя азербайджанка, лауреат международных конкурсов Сура Руфат выступила в концертной программе победителей конкурса «Новые звезды», которая прошла в церкви Нотр-Дам-д’Эсперанс в Париже, сообщает Trend. На вечере прозвучали произведения мировых классиков Антонио Вивальди, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта и других.

Сура Руфат родилась 22 ноября 2009 года в Баку. С 4 лет брала уроки скрипки у заслуженного педагога, профессора Фатимы Идъятулиной. С 5 лет начала обучаться в средней музыкальной школе имени Бюльбюля, позднее – в Гимназии искусств при Национальной академии. С 2017 года становилась лауреатом республиканских и международных конкурсов, выступала в Грузии, Бельгии, Франции, Италии, Швейцарии, Турции, Германии и т.д.

Теги:
Из этой рубрики
В парижской церкви прошло выступление Суры Руфат (фото, видео)
Культура

В парижской церкви прошло выступление Суры Руфат (фото, видео)

2024/01/22, 18:32
Стартуют съемки фильма о Майкле Джексоне
Культура

Стартуют съемки фильма о Майкле Джексоне

2024/01/22, 01:00
Волочкова на день рождения получила странный подарок (видео)
Культура

Волочкова на день рождения получила странный подарок (видео)

2024/01/20, 22:05
Часы Шварценеггера, из-за которых его задержали, ушли с молотка за 270000 евро (фото)
Культура

Часы Шварценеггера, из-за которых его задержали, ушли с молотка за 270000 евро (фото)

2024/01/20, 14:00
Титановые протезы обошлись Канье Уэсту в $850 тысяч (фото)
Культура

Титановые протезы обошлись Канье Уэсту в $850 тысяч (фото)

2024/01/18, 19:55
Задержанного в Мюнхене Шварценеггера оштрафовали на 35 тысяч евро (обновлено)
Культура

Задержанного в Мюнхене Шварценеггера оштрафовали на 35 тысяч евро (обновлено)

2024/01/17, 23:23
Кидман комплексует из-за своего роста
Культура

Кидман комплексует из-за своего роста

2024/01/17, 00:34
Скорсезе считает Ди Каприо гением
Культура

Скорсезе считает Ди Каприо гением

2024/01/16, 01:00
Джигурда обвинил Волочкову после «слива» их интимного видео (видео)
Культура

Джигурда обвинил Волочкову после «слива» их интимного видео (видео)

2024/01/16, 00:12