Еще один мирный житель подорвался на армянской мине, ему ампутировали ногу (обновлено) |
Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года |
Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом |
В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото) |
Россия сменила тактику ударов по Украине |
Число погибших в Газе достигло 27365 |
МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел |
Ветер в Баку усилится, в горах Азербайджана ожидается снегопад |
ВМС Украины: ЧФ России практически парализован |
Главное Мир

Мэр нидерландского города высказался в защиту сожжения Корана

Мэр нидерландского города высказался в защиту сожжения Корана

Мэр Арнема Ахмед Маркуш после ситуации с попыткой сожжения Корана в городе заявил, что подобное не запрещено в Нидерландах и подпадает под действие права на демонстрации.

«Сожжение Корана не запрещено в Нидерландах, и, следовательно, подпадает под действие права на демонстрации, – отметил он в пояснительной записке городскому совету в связи с акцией, прошедшей в минувшую субботу, его слова приводит газета De Telegraaf. – Каким бы нежелательным ни было мнение или действие, для мэра правильным в такой ситуации является соблюдение закона».

Лидер антиисламского движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в субботу провел акцию в Арнеме, в ходе которой хотел сжечь Коран. Ему было дано на это разрешение, поскольку, по мнению Маркуша, для запрета не было никаких юридических оснований.

В конечном счете осуществить свою затею лидеру Pegida не удалось: пытаясь предотвратить сожжение Корана, противники акции вступили в открытую конфронтацию с полицией. В ситуацию пришлось вмешаться спецназу, а сам Вагенвельд был быстро уведен полицией в безопасное место. Он, а также трое сотрудников правоохранительных органов получили незначительные травмы.

Теги:
Из этой рубрики
Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом
Мир

Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом

2024/02/04, 17:40
Альпер Гезеравджи: Подождем еще немного, чтобы вернуться на Землю
Мир

Альпер Гезеравджи: Подождем еще немного, чтобы вернуться на Землю

2024/02/04, 16:22
Число погибших в Газе достигло 27365
Мир

Число погибших в Газе достигло 27365

2024/02/04, 14:59
Венецианский карнавал в фотографиях (фото)
Мир

Венецианский карнавал в фотографиях (фото)

2024/02/04, 14:24
Вновь отложено возвращение турецкого астронавта на Землю
Мир

Вновь отложено возвращение турецкого астронавта на Землю

2024/02/04, 13:38
Десятки человек стали жертвами лесных пожаров в Чили (фото)
Мир

Десятки человек стали жертвами лесных пожаров в Чили (фото)

2024/02/04, 13:08
Захарова: Российских артистов черт попутал
Мир

Захарова: Российских артистов черт попутал

2024/02/04, 12:37
Путин воздал Володину по заслугам
Мир

Путин воздал Володину по заслугам

2024/02/04, 11:10
При падении вертолета полиции в Турции погибли люди (видео)
Мир

При падении вертолета полиции в Турции погибли люди (видео)

2024/02/04, 10:06