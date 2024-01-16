Мэр нидерландского города высказался в защиту сожжения Корана

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Мэр Арнема Ахмед Маркуш после ситуации с попыткой сожжения Корана в городе заявил, что подобное не запрещено в Нидерландах и подпадает под действие права на демонстрации.

«Сожжение Корана не запрещено в Нидерландах, и, следовательно, подпадает под действие права на демонстрации, – отметил он в пояснительной записке городскому совету в связи с акцией, прошедшей в минувшую субботу, его слова приводит газета De Telegraaf. – Каким бы нежелательным ни было мнение или действие, для мэра правильным в такой ситуации является соблюдение закона».

Лидер антиисламского движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в субботу провел акцию в Арнеме, в ходе которой хотел сжечь Коран. Ему было дано на это разрешение, поскольку, по мнению Маркуша, для запрета не было никаких юридических оснований.

В конечном счете осуществить свою затею лидеру Pegida не удалось: пытаясь предотвратить сожжение Корана, противники акции вступили в открытую конфронтацию с полицией. В ситуацию пришлось вмешаться спецназу, а сам Вагенвельд был быстро уведен полицией в безопасное место. Он, а также трое сотрудников правоохранительных органов получили незначительные травмы.