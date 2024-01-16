Еще один мирный житель подорвался на армянской мине, ему ампутировали ногу (обновлено) |
Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года |
Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом |
В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото) |
Россия сменила тактику ударов по Украине |
Число погибших в Газе достигло 27365 |
МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел |
Ветер в Баку усилится, в горах Азербайджана ожидается снегопад |
ВМС Украины: ЧФ России практически парализован |
Главное Мир

Украина атаковала Воронеж (видео)

Украина атаковала Воронеж (видео)

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку украинских беспилотников на российский Воронеж.

Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

По словам Гусева, в одном многоквартирном доме после атаки загорелся балкон, возгорание удалось потушить. Еще в двух многоквартирных и некоторых частных домах выбило окна.

Жильцов дома в Советском районе Воронежа эвакуировали после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

При атаке украинских БПЛА на Воронеж пострадала 11-летняя девочка.

«В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – сообщил глава региона.

Теги:
Из этой рубрики
Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом
Мир

Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом

2024/02/04, 17:40
Альпер Гезеравджи: Подождем еще немного, чтобы вернуться на Землю
Мир

Альпер Гезеравджи: Подождем еще немного, чтобы вернуться на Землю

2024/02/04, 16:22
Число погибших в Газе достигло 27365
Мир

Число погибших в Газе достигло 27365

2024/02/04, 14:59
Венецианский карнавал в фотографиях (фото)
Мир

Венецианский карнавал в фотографиях (фото)

2024/02/04, 14:24
Вновь отложено возвращение турецкого астронавта на Землю
Мир

Вновь отложено возвращение турецкого астронавта на Землю

2024/02/04, 13:38
Десятки человек стали жертвами лесных пожаров в Чили (фото)
Мир

Десятки человек стали жертвами лесных пожаров в Чили (фото)

2024/02/04, 13:08
Захарова: Российских артистов черт попутал
Мир

Захарова: Российских артистов черт попутал

2024/02/04, 12:37
Путин воздал Володину по заслугам
Мир

Путин воздал Володину по заслугам

2024/02/04, 11:10
При падении вертолета полиции в Турции погибли люди (видео)
Мир

При падении вертолета полиции в Турции погибли люди (видео)

2024/02/04, 10:06