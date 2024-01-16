Украина атаковала Воронеж (видео)

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку украинских беспилотников на российский Воронеж.
Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.
По словам Гусева, в одном многоквартирном доме после атаки загорелся балкон, возгорание удалось потушить. Еще в двух многоквартирных и некоторых частных домах выбило окна.
Жильцов дома в Советском районе Воронежа эвакуировали после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.
При атаке украинских БПЛА на Воронеж пострадала 11-летняя девочка.
«В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – сообщил глава региона.