Украина атаковала Воронеж (видео)

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Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку украинских беспилотников на российский Воронеж.

Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале.

По словам Гусева, в одном многоквартирном доме после атаки загорелся балкон, возгорание удалось потушить. Еще в двух многоквартирных и некоторых частных домах выбило окна.

Жильцов дома в Советском районе Воронежа эвакуировали после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

При атаке украинских БПЛА на Воронеж пострадала 11-летняя девочка.

«В результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого БПЛА медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – сообщил глава региона.