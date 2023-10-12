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Кадыров опубликовал отрывок встречи с сжигателем Корана (видео)

Кадыров опубликовал отрывок встречи с сжигателем Корана (видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры встречи с задержанным за сжигание Корана Никитой Журавелем. На видео Журавель стоит перед Кадыровым и говорит, что «хотя бы постарается» изучить ислам. Глава Чечни спросил, захочет ли он принять эту веру, на что задержанный отвечает утвердительно.

«Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — сказал в ответ Кадыров.

В подписи к видео глава Чечни заявил, что Журавель «был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама», однако Кадыров в его искренности усомнился.

«Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России», — считает он.

По мнению Кадырова, Журавель — «провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова». «Только у нас другие представления о свободе — неподдельные и в стократ правильнее: в России свобода одних не ущемляет свободу других», — подчеркнул глава Чечни.

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