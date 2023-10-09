Индийские хакеры поддержали Израиль в кибервойне против ХАМАС

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В развернувшейся после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС настоящей международной кибервойне хакеры из Индии выступили на израильской стороне.

Об этом сообщает индийская газета Daily News and Analysis (DNA).

По данным издания, ХАМАС с помощью своих опытных хакеров попытался осуществить захват компьютерной системы обороны Израиля. В первую очередь палестинские хакеры постарались вывести из строя израильскую противоракетную систему «Железный купол».

После того, пишет газета, как значительное количество израильских правительственных и медиасайтов подверглось хакерским атакам, на помощь Израилю пришла «давняя союзница» Индия. Индийские хакеры вступили в кибервойну с Палестиной.

В статье утверждается, что индийцы взломали сайты Палестинского национального банка и Национальной телекоммуникационной компании. Затем индийские хакеры решили сделать ХАМАС своей следующей целью, взломав и отключив его официальный сайт.