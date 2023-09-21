Исторический шанс для армян Карабаха

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Сегодня в центре внимания Евлах, где прошла встреча с представителями армянской общины Карабаха и обсуждались вопросы реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджана. По сути, именно сегодня закладывается фундамент мирного сосуществования армян с азербайджанцами. Предпринимается очередная попытка жить в мире и согласии. Как гласит азербайджанская пословица “Atalar üçdən deyər” (третья попытка обязательно принесет приятный исход), очень хочется в это верить. Потому что с азербайджанской стороны проблем – никаких. Мы понимаем, что простой народ всегда становится жертвой политических интриг и противостояний, и готовы принять армян Карабаха в свое сообщество, но только при условии, что они прекратят сеять ненависть и перестанут строить козни. Потому что, как показала история, агрессия и ненависть порождают только зло.

Армянам пора научиться любить и жить в мире. Зря они боятся интеграции, она им только во благо. И здесь не звери живут какие-то, как это преподносилось в армянском обществе националистами последние 30 лет, а то и больше.

Подумайте сами, Армения – экономически отсталая страна, не способная прокормить даже три миллиона населения. Армянская же община Карабаха, которая примет условия и гражданство Азербайджана, только улучшит свою жизнь: они, наконец, почувствуют себя людьми, почувствуют себя в безопасности. Потому что слово президента Ильхама Алиева – это гарантия безопасности армян Карабаха.

«Азербайджан, как всегда, верен своему слову. Это знают и наши друзья, и наши враги. Наше слово так же ценно, как и наша подпись», – сказал Ильхам Алиев в ходе своего вчерашнего выступления.

Проживающие в Карабахе армяне, наконец, могут вздохнуть с облегчением, потому что криминальный режим хунты, националисты, которые все это время манипулировали ими и эксплуатировали их во имя своих корыстных интересов, сдались.

Послушайте, что говорит президент Азербайджана: «Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды. Несмотря на всю несправедливость, несмотря на все преступления, совершенные криминальным армянским режимом, мы никогда не обвиняли армянский народ в этих преступлениях. Мы не обвиняли армянский народ в Ходжалинском геноциде, разрушении наших городов, сел, вскрытии могил. Мы обвинили элементы преступного режима, его лидеров. Мы привлекаем их к ответственности и будем это делать. Некоторые из них уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат».

Мы уверены, что простые армяне и сами все видят, и сравнивают свое социальное положение с уровнем жизни в Азербайджане. Здесь у вас будет больше возможности самореализоваться. Еще Гейдар Алиев говорил, что в Баку проживает до 30 000 армян. Они и по сей день здесь живут, и не жалуются. А может ли похвастаться такими цифрами Армения? Разумеется, нет. Армения – моноэтническое государство, где кроме самих армян, курдов-езидов и молокан в пределах одного села нет представителей других национальностей. Азербайджан же – многонациональная страна. Сегодня на передовой плечом к плечу сражаются азербайджанцы, лезгины, талыши, аварцы, цахуры, таты, русские, евреи, потому что каждый из этих бравых ребят является в первую очередь гражданином своей страны. Мы все участвуем в строительстве своего государства.

Сегодня, как сказал президент, для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс. Не упустите этот шанс!

Рамелла Ибрагимхалилова