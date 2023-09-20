Алиев: Простые люди Карабаха получили исторический шанс

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Сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс. Они не должны упустить этот шанс.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу 20 сентября. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства отметил, что мы к этому готовы и азербайджанский народ это знает. «Убежден, что армянский народ тоже знает, что я верен своим словам. Мы предлагаем это, и я надеюсь, что наше предложение будет принято. Потому что это предложение основано на логике, исторической справедливости, международном праве и будущем развитии, рассчитано на будущее развитие», – добавил президент Азербайджана.