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ГУР Украины: Рамзан Кадыров находится в коме

ГУР Украины: Рамзан Кадыров находится в коме

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о критическом состоянии главы Чечни Рамзана Кадырова.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров находится в коме. Состояние его здоровья значительно ухудшилось. Такую информацию подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии «Обозревателю». По его словам, у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию.

«Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были, обострились и причины такого тяжелого состояния», – сказал Юсов.

Он добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, к тому же причиной недуга является не ранение, а постоянные болезни российского преступника.

«Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии», – сказал представитель ГУР.

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