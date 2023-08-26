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Швеция отказалась вводить запрет на сожжение Корана

Швеция отказалась вводить запрет на сожжение Корана

Власти Швеции не планируют вводить запрет на сожжение религиозных книг вслед за Данией, поскольку это потребует внесения поправок в конституцию королевства. Об этом заявил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, его слова приводит телеканал SVT.

Накануне министр юстиции Дании Петер Хуммельгор заявил, что правительство страны планирует запретить сожжение религиозных книг.

«Каждая страна, подверженная острым угрозам, выбирает свой собственный способ борьбы с ними», — сказал премьер Швеции.

При этом он подчеркнул, что с большим уважением относится к решению Дании, но поступить по ее примеру для Швеции означало бы внесение поправок в конституцию, поэтому для королевства это не самый подходящий путь.

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