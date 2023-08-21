Эрдоган о вступлении Швеции в НАТО: Если нападения на Коран продалжатся, пусть тогда не обижаются

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Решение по членству в НАТО Швеции предстоит принять парламенту Турции, но сколько времени займет этот процесс, неизвестно, все зависит от действий Стокгольма.

Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении из Будапешта.

«Процесс направления в парламент протокола о членстве в НАТО Швеции и процесс его одобрения напрямую связаны с выполнением Швецией своих обязательств. Решение предстоит принимать парламенту, сколько он будет обсуждаться в комиссиях, сколько по времени займет этот процесс, мы не знаем. Для начала Швеции надо обеспечить контроль над улицами Стокгольма. Если они [власти Швеции] это не сделают, если нападения на нашу святыню (Коран – прим. ТАСС) будут продолжены, пусть тогда не обижаются», – приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT.