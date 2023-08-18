Полиция задержала женщину, бросившуюся тушить Коран на акции у посольства Ирана в Швеции (видео)

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В Стокгольме неизвестная женщина бросилась тушить Коран во время акции сожжения священного писания, в очередной раз организованной иракским мигрантом Салваном Момикой. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

Сотрудники правоохранительных органов Швеции взяли под стражу женщину, бросившуюся с огнетушителем к демонстрантам и пытавшуюся потушить книгу.

«Женщина бросилась к Корану, распыляя огнетушитель», — пишет Aftonbladet. Отмечается, что местная полиция отказалась комментировать инцидент, произошедший у посольства Ирана в Стокгольме.