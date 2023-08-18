Сепаратистам пора искать адвокатов. Причем азербайджанских

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На днях стало известно о новой страшной находке в освобожденной от армянской оккупации Шуше. Здесь обнаружено новое массовое захоронение — останки примерно 17 человек. Более того, скелеты имеют следы пыток. Среди человеческих костей обнаружены гвозди — как полагают азербайджанские эксперты, пленных, замученных до смерти, заставляли их глотать…

То, что найдено в Шуше, имеет вполне определенную юридическую квалификацию — вещественное доказательство военных преступлений и преступлений против человечности. И это не «сороковые, роковые, свинцовые, пороховые» — речь идёт о событиях куда более недавних. Где есть и живые свидетели, и главное, есть виновные в этих преступлениях.

До последнего времени эти самые соучастники были уверены, что им за свои преступления отвечать не придется, Но сегодня многое меняется. Да, международного трибунала по расследованию преступлений, совершенных Арменией на оккупированных азербайджанских землях, пока еще не создано. Но возможности азербайджанского национального законодательства никто не отменял. Силовых структур — тем более. Особенно с учетом того обстоятельства, что значительная часть этих самых соучастников находится сегодня в зоне временного размещения РМК. Недавний арест Вагифа Хачатряна, соучастника расправ над мирным населением Мешали и Ходжалы — пример показательный.

И как показывают поступающие из зоны временного размещения РМК новости, этот арест напугал в Ханкенди слишком многих.

Так, накануне армянские СМИ и ТГ-каналы распространили очередную слезливую новость: «Часть пациентов, получающих гемодиализ, вывезут из «Нагорного Карабаха» (кавычки наши — Ред.) при содействии МККК, чтобы спасти их жизни в условиях растущей нехватки медикаментов». Но на плановом гемодиализе в Ханкенди находится 22 человека, а вывезли в Армению накануне десятерых. 12, по официальной версии, «отказались покидать свои дома». То есть побоялись проходить через ППП «Лачин», понимая, что их тоже, как Вагифа Хачатряна, могут «попросить пройти».

А это уже меняет дело. До последнего времени «медицинская эвакуация» по линии МККК была едва ли не самым надежным способом улизнуть из Ханкенди. По горячим следам появления пикета экоактивистов на дороге Лачин-Шуша-Ханкенди в ереванском офисе МККК даже умудрились ляпнуть «на камеру», как вывезли из Ханкенди «иностранных граждан». По просочившимся данным, включение в списки на медицинскую эвакуацию стоило от 1 до 2 тысяч долларов.

Но теперь ситуация меняется. Как оказалось, выезд по линии МККК — это еще не дипломатическая неприкосновенность. И самое главное, что Азербайджан располагает прекрасной базой данных. Причем и на въезд, и на выезд.

И в результате в Ханкенди, похоже, начинается тихая паника — особенно среди тех, кому есть что припомнить и за время первой, и за время второй карабахской войны. Да, в Азербайджане говорили даже об амнистии, но время, судя по всему, оказалось безнадежно упущено. Для этого нужна была сущая малость — отказаться от провокаций и игр в «миацум», а на это в Ханкенди благоразумия уже не хватило.

А значит, остаётся только сушить сухари и искать адвокатов. Причем азербайджанских. И да, платить им надо будет в манатах, а не драмах.

Нурани, обозреватель