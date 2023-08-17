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Кадыров заявил, что только Россия стоит на страже исламских ценностей

Кадыров заявил, что только Россия стоит на страже исламских ценностей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сегодня весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом.

«Продолжающиеся акции по сожжению Священного Корана в странах Европы и Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата.

Полная безнаказанность участников и организаторов подобных диверсий наглядно демонстрирует мусульманам истинное отношение так называемых демократических государств к их правам. При этом они продолжают жить в этих странах, получают пособии, будучи униженными и оскорбленными.

Но где находятся лидеры мусульманских государств в это время? Почему они позволяют открыто попирать наше Священное Писание и не предпринимают никаких существенных шагов для защиты мусульман и исламской религии?! Неужели недовольство и санкции США и Европы для них страшнее, чем гнев Всевышнего Аллаха?!

На сегодняшний день лишь Россия противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы, которая проявила свою истинную сущность в Украине. Здесь под руководством президента России Владимира Путина мы открыто воюем против тех, кто посягает на наши священные и незыблемые ценности.

Если сегодня мы не дадим достойный отпор прислужникам сатаны, то уже завтра они будут в наших мечетях. Они внушат нашим детям, что молиться – это не модно и превратят наши народы в безликую массу потребителей, для которых доллар станет их божеством.

Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств. Иначе уже будет поздно. Да поможет нам Всевышний Аллах!», – написал Кадыров в Телеграм.

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