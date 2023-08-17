Кадыров заявил, что только Россия стоит на страже исламских ценностей

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сегодня весь мусульманский мир столкнулся с беспрецедентным вызовом.

«Продолжающиеся акции по сожжению Священного Корана в странах Европы и Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата.

Полная безнаказанность участников и организаторов подобных диверсий наглядно демонстрирует мусульманам истинное отношение так называемых демократических государств к их правам. При этом они продолжают жить в этих странах, получают пособии, будучи униженными и оскорбленными.

Но где находятся лидеры мусульманских государств в это время? Почему они позволяют открыто попирать наше Священное Писание и не предпринимают никаких существенных шагов для защиты мусульман и исламской религии?! Неужели недовольство и санкции США и Европы для них страшнее, чем гнев Всевышнего Аллаха?!

На сегодняшний день лишь Россия противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы, которая проявила свою истинную сущность в Украине. Здесь под руководством президента России Владимира Путина мы открыто воюем против тех, кто посягает на наши священные и незыблемые ценности.

Если сегодня мы не дадим достойный отпор прислужникам сатаны, то уже завтра они будут в наших мечетях. Они внушат нашим детям, что молиться – это не модно и превратят наши народы в безликую массу потребителей, для которых доллар станет их божеством.

Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств. Иначе уже будет поздно. Да поможет нам Всевышний Аллах!», – написал Кадыров в Телеграм.