Олигарх Фархад Ахмедов обиделся на «Минвал» и обратился в суд |
Nə oldu, Paşinyan?! |
СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу |
МИД Азербайджана о заседании Совбеза ООН: использование дороги Агдам-Ханкенди было положительно воспринято международным сообществом |
Никаких итоговых заявлений. Армения потерпела в СБ ООН фиаско |
Яшар Алиев с трибуны ООН: Очень вкусный торт, армяне не голодают (фото) |
Акция азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН (фото) |
Байрамов обсудил с Клааром нормализацию отношений с Арменией (фото) |
Гаджиев: Данные действия могут нанести вред усилиям США и их союзников |
Главное Мир

Большинство в парламенте Швеции не хочет запрещать сжигание Корана

Большинство в парламенте Швеции не хочет запрещать сжигание Корана

Большинство депутатов парламента Швеции не готовы одобрить предложение кабинета министров о внесении изменений в Закон об общественном порядке с целью предотвращения акций с сожжением Корана. Об этом сообщает радиостанция Sveriges Radio.

В правительстве работают над законопроектом, который дает полиции право отказать в разрешении на проведение демонстраций, если те ставят под удар безопасность страны. Сегодня силовики не имеют такого права.

Однако если подобный законопроект будет внесен на рассмотрение парламента, то необходимую поддержку он вряд ли получит. Против изменения уже существующего закона выступает оппозиция в лице социал-демократов, «зеленых» и Партии центра.

«Свободу слова и демонстраций в Швеции нужно защищать. Мы не видим необходимости в изменении закона», – приводит радиостанция слова представителя социал-демократов по правовой политике Ардалана Шекараби.

Не согласна с намерениями правительства и партия «Шведские демократы», поддерживающая правящую коалицию. Официального заявления по этому вопросу ее руководство пока не делало, но, как сообщает Sveriges Radio, в партийных кругах отмечают, что не намерены участвовать в чем-то, что может быть воспринято как «изменение Швецией своих законов под нажимом мусульман».

Теги:
Из этой рубрики
Финляндия и Эстония впустили в свое небо самолеты из России
Мир

Финляндия и Эстония впустили в свое небо самолеты из России

2023/08/17, 14:46
СМИ: Турция будет пропускать через проливы идущие с Украины суда с зерном
Мир

СМИ: Турция будет пропускать через проливы идущие с Украины суда с зерном

2023/08/17, 13:27
Россию отключают от «авиационного SWIFT»
Мир

Россию отключают от «авиационного SWIFT»

2023/08/17, 12:34
Большинство в парламенте Швеции не хочет запрещать сжигание Корана
Мир

Большинство в парламенте Швеции не хочет запрещать сжигание Корана

2023/08/17, 12:20
Бедный богатый Афганистан: два года власти талибов
Мир

Бедный богатый Афганистан: два года власти талибов

2023/08/17, 10:54
Сейсмолог спрогнозировал землетрясение магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула
Мир

Сейсмолог спрогнозировал землетрясение магнитудой 7,0 и более в районе Стамбула

2023/08/17, 10:43
На Гавайях растет число жертв лесных пожаров
Мир

На Гавайях растет число жертв лесных пожаров

2023/08/17, 09:46
СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу
Мир

СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу

2023/08/17, 09:13
Ливан остался без света и связи
Мир

Ливан остался без света и связи

2023/08/17, 09:05