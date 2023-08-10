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ВОЗ: Зафиксировано быстрое распространение нового варианта штамма «омикрон»

ВОЗ: Зафиксировано быстрое распространение нового варианта штамма "омикрон"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала быстрое распространение в мире нового варианта EG.5 штамма коронавируса «омикрон» SARS-CoV-2. В опубликованном в Женеве пресс-релизе она сообщила, что отныне он отнесен к категории «вариантов, представляющих интерес» (VOI).

«Впервые сообщения о EG.5 поступили 17 февраля 2023 года, а 19 июля 2023 года он был обозначен как вариант, находящийся под наблюдением (VUM). Посредством нынешней оценки риска мы определяем EG.5 и его подлинии как вариант, представляющий интерес (VOI)», – пояснила ВОЗ.

«EG.5 несет дополнительную аминокислотную мутацию F456L в шиповом белке по сравнению с родительским подвариантом XBB.1.9.2 и XBB.1.5», – отметила организация, добавив, что «в глобальном масштабе наблюдается устойчивый рост» доли EG.5 по сравнению с другими вариантами. С 17 по 23 июля «глобальная распространенность EG.5 составила 17,4%, что представляет собой заметное увеличение по сравнению с данными, представленными четырьмя неделями ранее – с 19 по 25 июня», когда этот показатель составлял 7,6%.

По оценкам ВОЗ, в целом риск, который представляет EG.5 для населения «на глобальном уровне», расценивается как низкий, что соответствует риску, которые представляют другие ныне циркулирующие в настоящее время варианты, отнесенные к категории VOI.

«Хотя EG.5 продемонстрировал повышенную распространенность, преимущество в росте и способность ускользать от иммунитета, на сегодняшний день не было сообщений об изменениях тяжести заболевания», – подчеркнули в ВОЗ. Вместе с тем «из-за своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире».

ВОЗ рекомендовала странам делиться информацией о распространении EG.5, а также проводить исследования изменений в тяжести заболевания COVID-19.

Согласно информации за 9 августа 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрированы 769 369 823 случая заражения коронавирусом, умерли 6 954 336 человек. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.

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