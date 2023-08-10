В Швеции жалуются на возросшие угрозы после акций по сожжению Корана

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Швеция, наряду с Данией и Нидерландами, стала целью террористических группировок после акций с сожжениями Корана, угроза со стороны террористов для Швеции стала более ощутимой․

Об этом заявил глава отдела по борьбе с терроризмом в Национальном оперативном отделе полиции Магнус Шёберг, передает газета Aftonbladet.

«У нас есть сообщения и заявления от большинства террористических группировок, где в настоящее время упоминается Швеция вместе с Данией и Нидерландами. Это делает угрозу более ощутимой… Мы перешли от того, что особой угрозы не существует, к тому факту, что она действительно есть», – сказал Шёберг

Говоря о готовности шведских правоохранителей к возросшей террористической угрозе, отметил, что на сегодняшний день полиция страны «лучше справляется», чем в прошлом. При этом, по его словам, «никто из нас не может гарантировать, что нападения не будет».

Издание отмечает, что соответствующие опасения возросли после новых осквернений Корана в Швеции и Дании.