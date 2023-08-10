В Баку перенесли опасный пешеходный переход (видео)

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В центре Баку устранена проблема, с которой сталкивались водители и пешеходы.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом министерства внутренних дел.

Было отмечено, что после многочисленных обращений водителей Центр совместно с профильными госорганами принял меры по регулированию движения от проспекта Нефтчиляр в сторону площади Государственного флага: «Пешеходный переход, расположенный вблизи Бакинского дворца спорта, раньше создавал проблемы как для водителей, так и для пешеходов. Автомобили, выезжающие от Бакинского дворца спорта и близлежащего торгового центра, при повороте на проспект Нефтчиляр сразу оказывались перед пешеходным переходом, что создавало опасную ситуацию как для водителей, так и для пешеходов. В целях безопасности пешеходов и водителей пешеходный переход и регулирующий его светофор были перемещены на несколько метров к площади Государственного флага. Это позволило обеспечить более оптимальное управление транспортным потоком на дороге».