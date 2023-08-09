В Газахе браконьер обстрелял сотрудников министерства – дело передано в суд

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Завершено расследование по делу оказания вооруженного сопротивления представителям власти.

18 мая в Газахском районе, на территории села Джафарли браконьеры обстреляли сотрудников 2-го регионального управления Министерства экологии и природных ресурсов республики. Об этом Minval.az сообщили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Установлено, что сотрудники министерства Яшар Мамедов и Джаби Мамедгусейнов зафиксировали у местного водохранилища браконьеров, собирающих сети. В результате некто Фарман Мустафаев с целью оказать сопротивление инспекторам открыл стрельбу и ранил Яшара Мамедова.

В связи с этим Мустафаеву инкриминировали статью 315 (сопротивление представителям власти) Уголовного кодекса АР.

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