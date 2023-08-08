Расим Балаев – Ильхаму Алиеву: «Настоящий Бабек – это вы»

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Народный артист Расим Балаев поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за орден «Истиглал».

«Благодарю, господин президент. Хочу сказать, что поддерживаю проводимую вами политику – внутреннюю и внешнюю. Грандиозная Победа также связана с вашим именем. Я бываю среди народа, встречаюсь с представителями всех слоев, вы вписали свое имя в историю как Верховный главнокомандующий, как истинный Бабек. Настоящий Бабек – это вы, мы играем его образ.

Эта награда является оценкой, данной азербайджанскому искусству, мастерам. Мы обязаны прославлять посредством кино наших героев во главе с вами – Верховным главнокомандующим, наших гази. Это наш долг, мы должны это делать.

Как гражданин, я пристально наблюдаю за всей вашей деятельностью, и мы очень верим в вас. Вы отмечаете свой день рождения с людьми в регионах, в Карабахе», – сказал Расим Балаев на встрече с президентом.