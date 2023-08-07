Захвачен еще один квадрокоптер ВС Армении (фото) |
В Саудовской Аравии откроется производство беспилотников Bayraktar |
В Южном Азербайджане начинаются протесты (видео) |
ЗАО АЖД направило в Агдам служебные поезда (видео) |
Каладзе констатировал полное уничтожение грузинского курорта при сходе оползня |
Украина подтвердила удары по мостам в Чонгаре и Гениченске (обновлено, фото) |
Пентагон направил к берегам Аляски эсминцы для отслеживания судов России и Китая |
Франция передала Украине дальнобойные ракеты SCALP (фото, видео) |
Агаджанов обвинил Ереван в провокации с отправкой «гумпомощи» карабахским армянам |
Главное Мир

Посол Дании был вызван в МИД Ирана в связи с осквернением Корана

Посол Дании был вызван в МИД Ирана в связи с осквернением Корана

Посол Дании в Тегеране был вызван в МИД Ирана, где ему был выражен протест против произошедших актов осквернения Корана в Дании и Швеции.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской республики Насер Канаани.

«Сегодня утром в знак протеста против неоднократного осквернения Священного Корана посол Дании в Тегеране был вызван главой департамента МИД Ирана по Западной Европе… Послу Дании был выражен решительный протест Ирана против продолжения этих акций», – заявил Канаани.

Канаани подчеркнул, что Иран считает осквернение Корана «бесполезным израильским проектом», однако, по его словам, «этот факт не уменьшает ответственность стран… где происходили эти преступления».

Теги:
Из этой рубрики
У крупного порта в Турции прогремел взрыв (видео)
Мир

У крупного порта в Турции прогремел взрыв (видео)

2023/08/07, 16:22
Западная разведка не выявила причастности России к дестабилизации ситуации в Нигере
Мир

Западная разведка не выявила причастности России к дестабилизации ситуации в Нигере

2023/08/07, 14:08
Посол Дании был вызван в МИД Ирана в связи с осквернением Корана
Мир

Посол Дании был вызван в МИД Ирана в связи с осквернением Корана

2023/08/07, 13:49
Абдоллахиян снова отрицает поставки иранских дронов России
Мир

Абдоллахиян снова отрицает поставки иранских дронов России

2023/08/07, 13:18
Пакистан не будет достраивать газопровод с Ираном
Мир

Пакистан не будет достраивать газопровод с Ираном

2023/08/07, 12:26
Гражданин Армении попытался обмануть российских таможенников и теперь сядет в тюрьму
Мир

Гражданин Армении попытался обмануть российских таможенников и теперь сядет в тюрьму

2023/08/07, 12:09
В Тегеране произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали 12 человек (видео)
Мир

В Тегеране произошел взрыв газа в жилом доме, пострадали 12 человек (видео)

2023/08/07, 11:26
Цукерберг назначил Маску дату боя
Мир

Цукерберг назначил Маску дату боя

2023/08/07, 11:09
Мадуро раскритиковал молчание лидеров стран Европы по поводу сжигания Корана
Мир

Мадуро раскритиковал молчание лидеров стран Европы по поводу сжигания Корана

2023/08/07, 09:44