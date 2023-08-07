Азербайджанские НПО создали коалицию под названием Environmental Protection First

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Неправительственные организации Азербайджана выступили с заявлением о создании коалиции для борьбы с грубым нарушением Арменией экологических норм и стандартов в горнодобывающей промышленности, передает Азертадж.

«Мы, нижеподписавшиеся неправительственные организации Азербайджана, выражаем глубокую обеспокоенность активизирующейся и сопровождающейся грубым нарушением экологических норм и стандартов экономической деятельностью Армении в горнодобывающей промышленности, что ведет к катастрофе регион Южного Кавказа, где проживает более 15 миллионов человек, и, для того чтобы объединить усилия для борьбы с этим, объявляем о создании коалиции под названием Environmental Protection First (EPF).

Проведенные специалистами проверки выявили, что токсичные химические отходы горнодобывающих предприятий Армении нанесли большой ущерб водным ресурсам и окружающей среде на границе с Азербайджаном. Все это вызывает такую же обеспокоенность, как и разрушения и минная проблема на освобожденных территориях, а также препятствует возвращению и безопасному проживанию населения.

Отсутствие ответа Никола Пашиняна на вопросы, поднятые в недавнем открытом письме гражданского общества Азербайджана относительно серьезной обеспокоенности, адресованном лично премьер-министру Армении, непредоставление возможности международным экспертам приехать в Армению и на месте оценить ситуацию, игнорирование обращений зарубежных НПО аналогичного содержания обуславливают создание этой коалиции.

Основной задачей коалиции будет постоянный мониторинг всеми законными способами процессов в горнодобывающей отрасли Армении и усиление борьбы с нарушениями.

Надеемся также на помощь в этом деле ряда организаций армянского гражданского общества. Потому что данные вопросы представляют серьезную угрозу и несут риски для здоровья также для населения Армении. К сожалению, протесты ряда хорошо осознающих это организаций гражданского общества Армении игнорируются местными властями, на них оказывается давление. Мы также будем голосом задыхающегося армянского гражданского общества, всех жителей Южного Кавказа. Кроме того, надеемся на сильную поддержку гражданского общества Грузии.

Сегодня, на фоне упорной работы мирового сообщества над решением экологических проблем и его мобилизации для достижения Целей ООН в области устойчивого развития, поведение Армении полностью противоречит этой деятельности.

Коалиция начинает свою работу с проверки документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) иностранных компаний, задействованных в горнодобывающей промышленности Армении. К сожалению, проведенные нами предварительные мониторинги показывают, что работающие в Армении компании скрывают эти документы, тогда как те должны быть открыты для общественности.

Обращаемся к местным и зарубежным компаниям, действующим в горнодобывающей промышленности Армении, с призывом как можно скорее разместить полный текст документов ОВОС на своих официальных сайтах или обнародовать их. Мы хотим ознакомиться с этими документами.

В рамках своей деятельности мы намерены наладить активную коммуникацию, сотрудничество с головными офисами работающих в Армении иностранных компаний, с соответствующими официальными структурами стран, к которым они принадлежат, а также с международными организациями.

Наша деятельность будет полностью прозрачной и подотчетной, мы будем на регулярной основе информировать общественность о проделанной работе.

Приглашаем все заинтересованные стороны к партнерству, сотрудничеству с EPF», – говорится в заявлении.

Подписи:

Амин Мамедов, общественное объединение «Специалисты в области водопользования»;

Парвана Велиева, общественное объединение «Служба во имя здоровья»;

Сабит Багиров, Фонд содействия предпринимательству и развитию рыночной экономики;

Гамза Юсубова, Общественное объединение экологического просвещения и мониторинга.