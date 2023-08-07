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Мадуро раскритиковал молчание лидеров стран Европы по поводу сжигания Корана

Мадуро раскритиковал молчание лидеров стран Европы по поводу сжигания Корана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике молчаливую позицию правящих кругов в европейских странах в отношении экстремистов, осквернивших священную для мусульман книгу Коран в Швеции и Дании.

«Я осуждаю эти расистские выходки на почве ненависти к мусульманским народам, – заявил он в интервью, переданном телеканалом Al Mayadeen. – Удивляет молчание лидеров Европы по поводу сжигания копий Корана, что равносильно их соучастию в преступлении».

По словам Мадуро, невозможно закрывать глаза на подобные провокации, унижающие ислам и его последователей. «Что сказали бы европейские христиане, если бы у них на глазах сожгли Библию? Поэтому гневная реакция в исламском мире на осквернение копий священной книги вполне естественна», – подчеркнул он.

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