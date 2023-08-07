Мадуро раскритиковал молчание лидеров стран Европы по поводу сжигания Корана

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике молчаливую позицию правящих кругов в европейских странах в отношении экстремистов, осквернивших священную для мусульман книгу Коран в Швеции и Дании.

«Я осуждаю эти расистские выходки на почве ненависти к мусульманским народам, – заявил он в интервью, переданном телеканалом Al Mayadeen. – Удивляет молчание лидеров Европы по поводу сжигания копий Корана, что равносильно их соучастию в преступлении».

По словам Мадуро, невозможно закрывать глаза на подобные провокации, унижающие ислам и его последователей. «Что сказали бы европейские христиане, если бы у них на глазах сожгли Библию? Поэтому гневная реакция в исламском мире на осквернение копий священной книги вполне естественна», – подчеркнул он.